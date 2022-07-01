Adresář Společností
Afresh
Afresh Platy

Rozsah platů Afresh se pohybuje od $161,700 v celkové kompenzaci ročně pro Marketing na spodním konci do $210,000 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Afresh. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $210K

Full-stack softwarový inženýr

Lidské zdroje
$209K
Marketing
$162K

Produktový designér
$164K
Obchodní inženýr
$169K
Architekt řešení
$186K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Afresh je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $210,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Afresh je $177,538.

