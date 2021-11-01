Seznam společností
Aflac
Aflac Platy

Platy ve společnosti Aflac se pohybují od $54,725 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $302,504 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aflac. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Administrativní asistent
$60.3K
Datový vědec
$303K
Lidské zdroje
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
IT specialista
$101K
Softwarový inženýr
$103K
Manažer softwarového inženýrství
$156K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Aflac je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $302,504. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aflac je $101,505.

