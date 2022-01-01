Seznam společností
Afiniti
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Afiniti Platy

Platy ve společnosti Afiniti se pohybují od $6,992 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $189,050 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Afiniti. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový vědec
Median $139K
Softwarový inženýr
Median $7K
Datový analytik
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Obchodní analytik
$79.6K
Finanční analytik
$21.4K
Marketing
$19.9K
Produktový designér
$189K
Produktový manažer
$17.3K
Manažer softwarového inženýrství
$166K
Architekt řešení
$129K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Najlepšie platenú pozíciu v Afiniti predstavuje Produktový designér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $189,050. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Afiniti je $50,497.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Afiniti

Související společnosti

  • BlueCat
  • Backbase
  • InterWorks
  • SecureLink
  • Avigilon
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje