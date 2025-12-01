Seznam společností
Affirm
Affirm Rizikový kapitalista Platy

Průměrná celková kompenzace Rizikový kapitalista in United States ve společnosti Affirm se pohybuje od $145K do $207K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Affirm. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$166K - $195K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$145K$166K$195K$207K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rizikový kapitalista ve společnosti Affirm in United States představuje roční celkovou odměnu $207,090. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Affirm pro pozici Rizikový kapitalista in United States je $145,140.

Další zdroje

