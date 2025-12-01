Seznam společností
Affirm
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

Affirm Architekt řešení Platy

Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti Affirm se pohybuje od $142K do $207K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Affirm. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$163K - $186K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$142K$163K$186K$207K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Architekt řešení příspěvků v Affirm k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Plán nabývání

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Architekt řešení nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Architekt cloudové bezpečnosti

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Affirm in United States představuje roční celkovou odměnu $206,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Affirm pro pozici Architekt řešení in United States je $141,750.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Affirm

Související společnosti

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.