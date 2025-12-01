Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Affirm se pohybuje od $274K year pro L6 do $226K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $234K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Affirm. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$274K
$175K
$85.5K
$13.1K
L7
$226K
$179K
$43.3K
$4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
50%
ROK 1
50%
ROK 2
Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:
50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)
50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
