Affirm
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Affirm Datový analytik Platy

Kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti Affirm se pohybuje od $168K year pro L4 do $279K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $240K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Affirm. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L4
$168K
$130K
$37.5K
$0
L5
$213K
$161K
$51.5K
$0
L6
$279K
$172K
$107K
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Affirm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Affirm in United States představuje roční celkovou odměnu $400,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Affirm pro pozici Datový analytik in United States je $210,000.

Další zdroje

