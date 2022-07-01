Adresář Společností
AEye
AEye Platy

Rozsah platů AEye se pohybuje od $159,120 v celkové kompenzaci ročně pro Strojní inženýr na spodním konci do $312,555 pro Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AEye. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Hardwarový inženýr
$313K
Strojní inženýr
$159K
Produktový manažer
$209K

Softwarový inženýr
$179K
Vedoucí softwarového inženýrství
$204K
Technický manažer programu
$231K
FAQ

The highest paying role reported at AEye is Hardwarový inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $312,555. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AEye is $206,508.

