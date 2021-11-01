Seznam společností
Aeva
Aeva Platy

Platy ve společnosti Aeva se pohybují od $187,018 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $477,375 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aeva. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $210K
Hardwarový inženýr
Median $225K
Strojní inženýr
Median $210K

Produktový designér
$477K
Produktový manažer
$187K
Programový manažer
$427K
Projektový manažer
$347K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Aeva podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Najbolje plačana pozicija pri Aeva je Produktový designér at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $477,375. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aeva je $225,000.

Další zdroje