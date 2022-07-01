Adresář Společností
Aetion
Aetion Platy

Rozsah platů Aetion se pohybuje od $57,733 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $108,690 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aetion. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Datový vědec
$94.7K
Náborový pracovník
$57.7K
Softwarový inženýr
$109K

FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в Aetion, е Softwarový inženýr at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $108,690. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Aetion, е $94,689.

Další zdroje