AeroVironment
AeroVironment Platy

Rozsah platů AeroVironment se pohybuje od $120,600 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $150,750 pro Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AeroVironment. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $138K
Strojní inženýr
$151K
Náborový pracovník
$121K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AeroVironment je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $150,750. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AeroVironment je $138,000.

