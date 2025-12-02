Seznam společností
Aerie Pharmaceuticals
Aerie Pharmaceuticals Informační technolog (IT) Platy

Průměrná celková kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti Aerie Pharmaceuticals se pohybuje od $127K do $173K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aerie Pharmaceuticals. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$136K - $164K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$127K$136K$164K$173K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Aerie Pharmaceuticals?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Aerie Pharmaceuticals představuje roční celkovou odměnu $172,840. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aerie Pharmaceuticals pro pozici Informační technolog (IT) je $126,650.

