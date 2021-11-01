Seznam společností
Advantech
Advantech Platy

Platy ve společnosti Advantech se pohybují od $27,866 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $99,500 pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Advantech. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

Softwarový inženýr
Median $30.4K
Produktový manažer
Median $85K
Hardwarový inženýr
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Marketing
$76.8K
Strojní inženýr
$27.9K
Produktový designér
$47K
Programový manažer
$94.5K
Prodej
$30.2K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$99.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Advantech je Analytik kybernetické bezpečnosti at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $99,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Advantech je $69,650.

Další zdroje