Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Saudi Arabia ve společnosti Advanced Communications and Electronics se pohybuje od SAR 122K do SAR 173K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Advanced Communications and Electronics. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměrná celková kompenzace

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

SAR 600K

Získejte spravedlivou odměnu

Jaké jsou kariérní úrovně u Advanced Communications and Electronics?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia představuje roční celkovou odměnu SAR 172,501. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Advanced Communications and Electronics pro pozici Softwarový inženýr in Saudi Arabia je SAR 121,500.

