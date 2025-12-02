Seznam společností
AdStart Media
AdStart Media Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Vietnam ve společnosti AdStart Media se pohybuje od ₫1.12B do ₫1.57B year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti AdStart Media. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u AdStart Media?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti AdStart Media in Vietnam představuje roční celkovou odměnu ₫1,571,596,110. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti AdStart Media pro pozici Lidské zdroje in Vietnam je ₫1,122,568,650.

