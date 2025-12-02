Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček UX výzkumník in United States ve společnosti ADP činí celkem $175K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ADP. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Mediánový balíček
company icon
ADP
Lead UX Researcher
Alpharetta, GA
Celkem za rok
$175K
Pozice
Lead Product Designer
Základní
$163K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ADP?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ADP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (Infinity% za období)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti ADP in United States představuje roční celkovou odměnu $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ADP pro pozici UX výzkumník in United States je $160,000.

Další zdroje

