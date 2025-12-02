Seznam společností
Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ADP. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$46.4K - $55.1K
Singapore
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$42.8K$46.4K$55.1K$58.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ADP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (Infinity% za období)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti ADP in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 75,717. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ADP pro pozici Lidské zdroje in Singapore je SGD 55,306.

