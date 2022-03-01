Seznam společností
Acxiom
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Acxiom Platy

Platy ve společnosti Acxiom se pohybují od $37,185 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $162,185 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Acxiom. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $110K

Full-Stack softwarový inženýr

Architekt řešení
Median $100K

Datový architekt

Datový vědec
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finanční analytik
$144K
IT specialista
$37.2K
Projektový manažer
$83.6K
Prodej
$80.4K
Manažer softwarového inženýrství
$162K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Acxiom je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $162,185. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Acxiom je $105,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Acxiom

Související společnosti

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Cognizant
  • ADP
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje