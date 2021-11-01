Seznam společností
ACV Auctions
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

ACV Auctions Platy

Platy ve společnosti ACV Auctions se pohybují od $85,425 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $200,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ACV Auctions. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $150K

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $200K
Datový vědec
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktový designér
$87.6K
Produktový manažer
$85.4K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ACV Auctions je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $200,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ACV Auctions je $110,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ACV Auctions

Související společnosti

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje