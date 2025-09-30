Seznam společností
ActiveCampaign
ActiveCampaign Softwarový inženýr Platy v Greater Chicago Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Chicago Area ve společnosti ActiveCampaign se pohybuje od $176K year pro Senior Software Engineer do $180K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Chicago Area činí celkem $185K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ActiveCampaign. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ActiveCampaign podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ActiveCampaign in Greater Chicago Area představuje roční celkovou odměnu $203,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ActiveCampaign pro pozici Softwarový inženýr in Greater Chicago Area je $190,000.

