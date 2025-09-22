Seznam společností
ActBlue
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

ActBlue Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti ActBlue činí celkem $200K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ActBlue. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
ActBlue
Senior Software Engineer II
hidden
Celkem za rok
$200K
Pozice
-
Základní
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.8K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ActBlue?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ActBlue in United States představuje roční celkovou odměnu $245,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ActBlue pro pozici Softwarový inženýr in United States je $203,000.

Další zdroje