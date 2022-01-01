Seznam společností
Acronis
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Acronis Platy

Platy ve společnosti Acronis se pohybují od $51,449 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $132,197 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Acronis. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Produktový manažer
Median $75.4K
Softwarový inženýr
Median $90.8K
Datový vědec
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
IT specialista
$100K
Projektový manažer
$79.2K
Prodej
$132K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Acronis je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $132,197. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Acronis je $84,998.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Acronis

Související společnosti

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje