Acquia Softwarový inženýr Platy v Pune Metropolitan Region

Kompenzace Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region ve společnosti Acquia činí ₹2.17M year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Pune Metropolitan Region činí celkem ₹2.81M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Acquia. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Acquia?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Acquia in Pune Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹5,432,407. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Acquia pro pozici Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region je ₹2,806,207.

