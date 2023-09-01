Seznam společností
ACME Capital
Platy ve společnosti ACME Capital se pohybují od $15,107 celkové roční kompenzace pro pozici Technický redaktor na dolním konci až po $178,850 pro pozici Rizikový kapitalista na horním konci.

Softwarový inženýr
Median $130K
Technický redaktor
$15.1K
Rizikový kapitalista
$179K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ACME Capital je Rizikový kapitalista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $178,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ACME Capital je $130,000.

Další zdroje