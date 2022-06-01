Adresář Společností
Accion Labs
Accion Labs Platy

Rozsah platů Accion Labs se pohybuje od $6,474 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $388,050 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Accion Labs. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $17.7K
Datový vědec
$18.3K
Produktový manažer
$28.7K

Náborový pracovník
$6.5K
Prodej
$244K
Architekt řešení
$388K
Technický manažer programu
$35.5K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Accion Labs je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $388,050. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Accion Labs je $28,720.

