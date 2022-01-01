Seznam společností
Accedo
Accedo Platy

Platy ve společnosti Accedo se pohybují od $32,714 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $139,887 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Accedo. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Lidské zdroje
$93.9K
Manažerský konzultant
$140K
Marketing
$76.2K

Produktový designér
$32.7K
Produktový manažer
$93.3K
Programový manažer
$73.8K
Manažer softwarového inženýrství
$115K
Architekt řešení
$108K
Technický programový manažer
$99.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Accedo je Manažerský konzultant at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $139,887. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Accedo je $93,897.

