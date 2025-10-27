Seznam společností
Abu Dhabi Investment Authority
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in United Arab Emirates ve společnosti Abu Dhabi Investment Authority se pohybuje od AED 522K do AED 744K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Abu Dhabi Investment Authority. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměrná celková kompenzace

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Abu Dhabi Investment Authority?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates představuje roční celkovou odměnu AED 744,140. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Abu Dhabi Investment Authority pro pozici Softwarový inženýr in United Arab Emirates je AED 521,534.

