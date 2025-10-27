Seznam společností
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Platy

Průměrná celková kompenzace Cybersecurity Analyst ve společnosti Abu Dhabi Investment Authority se pohybuje od AED 141K do AED 193K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Abu Dhabi Investment Authority. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměrná celková kompenzace

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Cybersecurity Analyst ve společnosti Abu Dhabi Investment Authority představuje roční celkovou odměnu AED 193,226. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Abu Dhabi Investment Authority pro pozici Cybersecurity Analyst je AED 141,139.

