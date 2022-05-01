Seznam společností
Abrigo Platy

Platy ve společnosti Abrigo se pohybují od $94,565 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $154,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Abrigo. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $154K

Full-Stack softwarový inženýr

Zákaznické služby
$141K
Produktový manažer
$94.6K

Architekt řešení
$151K
Časté dotazy

El puesto con mayor remuneración reportado en Abrigo es Softwarový inženýr con una compensación total anual de $154,000.
La compensación total anual promedio reportada en Abrigo es $146,000.

