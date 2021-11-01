Seznam společností
Abnormal AI
Abnormal AI Platy

Platy ve společnosti Abnormal AI se pohybují od $67,409 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $623,603 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Abnormal AI. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $200K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $181K

Lidské zdroje
$624K
Marketing
$208K
Marketingové operace
$214K
Personalista
$199K
Prodej
$236K
Manažer softwarového inženýrství
$585K
Technický programový manažer
$67.4K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Abnormal AI podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Abnormal AI je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $623,603. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Abnormal AI je $210,816.

