Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Hungary ve společnosti ABBYY činí celkem HUF 28.19M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABBYY. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Celkem za rok
HUF 28.19M
Pozice
L3
Základní
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ABBYY?

HUF 56.4M

Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at ABBYY in Hungary sits at a yearly total compensation of HUF 34,507,330. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY for the Softwarový inženýr role in Hungary is HUF 22,317,081.

