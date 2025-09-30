Seznam společností
ABBYY
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY Softwarový inženýr Platy v Budapest Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Budapest Metropolitan Area ve společnosti ABBYY činí celkem HUF 28.19M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABBYY. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Celkem za rok
HUF 28.19M
Pozice
L3
Základní
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ABBYY?

HUF 56.4M

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ABBYY in Budapest Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu HUF 34,507,330. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ABBYY pro pozici Softwarový inženýr in Budapest Metropolitan Area je HUF 22,317,081.

Další zdroje