Seznam společností
ABBYY
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

ABBYY Platy

Platy ve společnosti ABBYY se pohybují od $36,116 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $111,543 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ABBYY. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $80K
Obchodní analytik
$93.6K
Korporátní rozvoj
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Zákaznické služby
$36.4K
IT specialista
$36.1K
Marketing
$46.6K
Produktový manažer
$78.2K
Projektový manažer
$72.1K
Manažer softwarového inženýrství
$112K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ABBYY je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $111,543. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ABBYY je $72,136.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ABBYY

Související společnosti

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje