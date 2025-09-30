Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti ABB se pohybuje od $90K year pro Associate Software Engineer do $84.5K year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $90K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
