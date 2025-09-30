Seznam společností
ABB
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Switzerland

ABB Softwarový inženýr Platy v Switzerland

Kompenzace Softwarový inženýr in Switzerland ve společnosti ABB činí CHF 122K year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Switzerland činí celkem CHF 118K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

CHF 134K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u ABB?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Síťový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at ABB in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 137,784. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Softwarový inženýr role in Switzerland is CHF 90,996.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ABB

Související společnosti

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje