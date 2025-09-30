Kompenzace Softwarový inženýr in Switzerland ve společnosti ABB činí CHF 122K year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Switzerland činí celkem CHF 118K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici