Kompenzace Softwarový inženýr in Metropoolregio Eindhoven ve společnosti ABB se pohybuje od €81K year pro Software Engineer do €88.5K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Metropoolregio Eindhoven činí celkem €84.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
