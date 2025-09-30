Seznam společností
ABB
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Bengaluru

ABB Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti ABB činí celkem ₹1.74M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹1.74M
Pozice
L1
Základní
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹298K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ABB?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Síťový inženýr

Časté dotazy

Самый высокий пакет вознаграждения для Softwarový inženýr в ABB in Greater Bengaluru составляет ₹4,095,110 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ABB для позиции Softwarový inženýr in Greater Bengaluru составляет ₹1,655,470.

Další zdroje