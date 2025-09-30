Kompenzace Produktový designér in Philadelphia Area ve společnosti ABB činí $94K year pro Product Designer. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***