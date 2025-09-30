Seznam společností
ABB
ABB Finanční analytik Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Finanční analytik in Greater Bengaluru ve společnosti ABB činí celkem ₹807K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹807K
Pozice
hidden
Základní
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
0-1 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ABB?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Exportovat data

Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti ABB in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹1,288,873. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ABB pro pozici Finanční analytik in Greater Bengaluru je ₹750,653.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ABB

