ABB Platy

Platy ve společnosti ABB se pohybují od $6,349 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $191,040 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ABB. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $82.9K
Hardwarový inženýr
Median $120K
Produktový designér
Median $98K

Datový vědec
Median $39.4K
Finanční analytik
Median $9.3K
Účetní
$53.2K
Obchodní analytik
$114K
Řídicí inženýr
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Zákaznické služby
$6.3K
Marketing
$17.9K
Strojní inženýr
$63.5K
Produktový manažer
$151K
Projektový manažer
$154K
Prodej
$86.8K
Obchodní inženýr
$50.6K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$32.5K
Architekt řešení
$191K
Technický programový manažer
$76.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ABB je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $191,040. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ABB je $63,528.

