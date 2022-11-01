Adresář Společností
Abacus.AI
Abacus.AI Platy

Rozsah platů Abacus.AI se pohybuje od $69,650 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $341,700 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Abacus.AI. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $83.5K
Produktový manažer
$342K
Prodej
$69.7K

FAQ

The highest paying role reported at Abacus.AI is Produktový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $341,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Abacus.AI is $83,457.

