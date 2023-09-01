Seznam společností
99 Group
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

99 Group Platy

Platy ve společnosti 99 Group se pohybují od $28,263 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $56,772 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 99 Group. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový designér
$56.8K
Produktový manažer
$28.3K
Softwarový inženýr
$43.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 99 Group je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $56,772. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 99 Group je $43,408.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro 99 Group

Související společnosti

  • Stripe
  • Spotify
  • Intuit
  • Netflix
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje