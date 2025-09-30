Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Chicago Area ve společnosti 84.51˚ činí $133K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Chicago Area činí celkem $125K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 84.51˚. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
