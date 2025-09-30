Seznam společností
84.51˚
84.51˚ Datový vědec Platy v Cincinnati Area

Mediánový kompenzační balíček Datový vědec in Cincinnati Area ve společnosti 84.51˚ činí celkem $92K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 84.51˚. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Celkem za rok
$92K
Pozice
L1
Základní
$87K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u 84.51˚?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti 84.51˚ in Cincinnati Area představuje roční celkovou odměnu $166,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 84.51˚ pro pozici Datový vědec in Cincinnati Area je $110,000.

