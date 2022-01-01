Seznam společností
84.51˚
84.51˚ Platy

Platy ve společnosti 84.51˚ se pohybují od $80,400 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $252,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 84.51˚. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Datový vědec
Median $123K
Softwarový inženýr
Median $140K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Výzkumný vědec

Prodej
Median $105K

Produktový manažer
Median $252K
Marketingové operace
$80.4K
Manažer softwarového inženýrství
$241K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 84.51˚ je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $252,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 84.51˚ je $131,600.

