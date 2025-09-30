Seznam společností
7-Eleven
7-Eleven Softwarový inženýr Platy v India

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in India ve společnosti 7-Eleven činí celkem ₹3M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 7-Eleven. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
7-Eleven
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹3M
Pozice
Software Engineer II
Základní
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹254K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u 7-Eleven?

₹13.94M

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at 7-Eleven in India sits at a yearly total compensation of ₹50,095. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven for the Softwarový inženýr role in India is ₹31,274.

