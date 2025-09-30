Seznam společností
7-Eleven
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Dallas Area

7-Eleven Softwarový inženýr Platy v Greater Dallas Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Dallas Area ve společnosti 7-Eleven se pohybuje od $136K year pro Software Engineer II do $171K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Dallas Area činí celkem $156K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 7-Eleven. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u 7-Eleven?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti 7-Eleven in Greater Dallas Area představuje roční celkovou odměnu $173,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 7-Eleven pro pozici Softwarový inženýr in Greater Dallas Area je $157,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro 7-Eleven

Související společnosti

  • Sephora
  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • Faire
  • Zappos.com
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje