Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Dallas Area ve společnosti 7-Eleven se pohybuje od $136K year pro Software Engineer II do $171K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Dallas Area činí celkem $156K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 7-Eleven. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
