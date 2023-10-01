Seznam společností
6point6
6point6 Platy

Platy ve společnosti 6point6 se pohybují od $69,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $170,439 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $69K
Datový vědec
$141K
Manažer softwarového inženýrství
$170K

Architekt řešení
$133K
Časté dotazy

Další zdroje