66degrees
66degrees Platy

Platy ve společnosti 66degrees se pohybují od $131,340 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $250,848 pro pozici Architekt řešení na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $138K
Datový vědec
$181K
Produktový designér
$131K

Projektový manažer
$181K
Prodej
$229K
Manažer softwarového inženýrství
$219K
Architekt řešení
$251K
Technický programový manažer
$179K
