3Pillar Global Softwarový inženýr Platy v Greater Toronto Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Toronto Area ve společnosti 3Pillar Global činí celkem CA$79.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti 3Pillar Global. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$79.2K
Pozice
L2
Základní
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$559
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u 3Pillar Global?

CA$160K

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at 3Pillar Global in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$124,346. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 3Pillar Global for the Softwarový inženýr role in Greater Toronto Area is CA$111,225.

